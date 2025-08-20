Европа введет санкции против РФ, если Путин будет избегать переговоров, - Telegraph

Европейские лидеры могут ввести санкции против России. Это произойдет, если диктатор Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с лидерами Украины и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Собеседник издания заявил, что Британия и ЕС готовят новые санкции против России.
"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", - сказал источник в правительстве Британии.
Также, по словам источников, диктатор Путин согласился встретиться с президентом США Дональд Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.
Как известно, 15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Через несколько дней, 18 августа, Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским в Белом доме и европейскими лидерами.
После переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о встрече с Зеленским. РФ настаивает на проведении сначала двусторонней встречи, а потом трехсторонней с участием Трампа.
В Швейцарии уже заявили о готовности принять саммит. Австрия также объявила, что готова провести переговоры Зеленского и Путина.
Однако канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский диктатор решится на встречу с Зеленским.