Встреча Зеленского и Путина и Путина

Как известно, 15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Через несколько дней, 18 августа, Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским в Белом доме и европейскими лидерами.

После переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о встрече с Зеленским. РФ настаивает на проведении сначала двусторонней встречи, а потом трехсторонней с участием Трампа.

В Швейцарии уже заявили о готовности принять саммит. Австрия также объявила, что готова провести переговоры Зеленского и Путина.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский диктатор решится на встречу с Зеленским.