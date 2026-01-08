Європа шукає спосіб врятувати Гренландію від Трампа, - Politico

"Ми маємо бути готові до прямої конфронтації з Трампом. У нього агресивний настрій, і ми маємо бути готові", - заявив дипломат ЄС, ознайомлений з поточними дискусіями.

Вчора, 7 січня, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що планує обговорити придбання Гренландії Сполученими Штатами з чиновниками Данії наступного тижня.

Білий дім каже, що Трамп віддає перевагу отриманню арктичного острова шляхом переговорів і розгляне можливість купівлі Гренландії, але військовий варіант захоплення також не виключається.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що він та його колеги з Німеччини та Польщі обговорили спільну європейську відповідь на погрози Трампа.

Politico поспілкувалося з чиновниками, дипломатами, експертами й інсайдерами НАТО, щоб з'ясувати, як Європа може завадити президенту США зайти так далеко, і які варіанти у неї є, якщо Трамп все-таки це зробить.

Є чотири варіанти, як Європа може врятувати Гренландію від Трампа

Варіант 1: знайти компроміс

Трамп заявляє, що Гренландія має критично важливе значення для безпекових інтересів США, і звинувачує Данію в тому, що вона не робить достатньо для захисту острова від зростання військової активності Китаю та Росії в Арктиці.

Переговори, в результаті яких Трамп вийде з чимось, що він зможе продати як перемогу, а Данія і Гренландія зможуть зберегти обличчя, - це, мабуть, найшвидший шлях виходу з цієї ситуації.

Колишній високопоставлений чиновник НАТО запропонував, щоб Альянс виступив посередником між Гренландією, Данією та США, як це було під час суперечок між членами НАТО Туреччиною та Грецією.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив у середу, що Трамп і його радники не вважають Гренландію достатньо захищеною.

Союзники по НАТО також обмірковують нові пропозиції Трампу, які могли б посилити безпеку арктичного острова, попри поширену думку, що будь-яка пряма загроза з боку російських і китайських кораблів для цієї території є перебільшеною.

Серед інших пропозицій, за словами трьох дипломатів НАТО, Альянс повинен розглянути можливість прискорення витрат на оборону в Арктиці, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні й розміщення військових для безпеки Гренландії та заспокоєння США, якщо це буде необхідно.

За словами дипломатів, Альянс також повинен бути відкритим до створення схеми "Арктичний вартовий" - перенесення своїх військових активів у цей регіон - аналогічної ініціативам "Східний вартовий" і "Балтійський вартовий".

"Все, що можна зробити для зміцнення присутності Альянсу поблизу Гренландії та задоволення вимог Трампа, повинно бути зроблено", - заявив один із дипломатів НАТО.

Трамп також стверджує, що хоче отримати Гренландію через її величезні запаси корисних копалин і потенційні запаси нафти й газу. Але є причина, чому ці запаси Гренландії залишаються здебільшого невикористаними: видобуток ресурсів із "негостинної" місцевості острова - складний і дуже дорогий, що робить їх менш конкурентоспроможними, ніж китайський імпорт.

Посли Данії кажуть, що вони роками закликали до інвестицій у Гренландію, але їхні європейські колеги не були сприйнятливі до цих закликів - хоча один дипломат ЄС заявив, що є ознаки зміни такої позиції.

Варіант 2: надати Гренландії величезну суму грошей

Адміністрація Трампа підтримала рух за незалежність Гренландії. Аргумент полягає в тому, що якщо арктична територія вийде зі складу Королівства Данія і підпише угоду з США, вона буде затоплена американськими грошима.

Хоча Трамп неодноразово відмовлявся виключати можливість застосування військової сили для захоплення острова, він також наполягав, що хоче, аби все відбулося добровільно.

ЄС і Данія намагаються переконати жителів Гренландії, що можуть запропонувати їм кращі умови.

Згідно з проєктом пропозиції Єврокомісії, опублікованим у вересні, Брюссель планує більш ніж подвоїти витрати на Гренландію з 2028 року в межах довгострокових бюджетних планів, розроблених після того, як Трамп почав заявляти про претензії на територію, що належить Данії.

Згідно з цими планами, які підлягають подальшим переговорам між країнами-членами, ЄС майже подвоїть витрати на Гренландію до 530 мільйонів євро на семирічний період, починаючи з 2028 року. Це на додаток до коштів, які Данія надає Гренландії в межах угоди з самокерованою територією.

Згідно з тим самим проєктом, Гренландія також матиме право подати заявку на додаткове фінансування ЄС у розмірі 44 млн євро для віддалених територій, пов'язаних з європейськими країнами.

Наразі підтримка з боку Данії, а також від ЄС зосереджена переважно на соціальному забезпеченні, охороні здоров'я, освіті та екологічній трансформації острова. Згідно з новими планами витрат, ця підтримка буде розширена на розвиток можливостей з видобутку корисних копалин.

"У нас дуже багато людей, які живуть за межею бідності, інфраструктура Гренландії відстає, а наші ресурси видобуваються здебільшого без значного прибутку для Гренландії, але з великим прибутком для компаній Данії", - каже депутат опозиції Гренландії Куно Фенкер, який виступає за незалежність острова.

Приваблива пропозиція від Данії та ЄС може виявитися достатньою, щоб утримати гренландців від потрапляння під вплив Америки.

Варіант 3: економічні заходи у відповідь

За словами військового експерта Томаса Кросбі, з моменту першого президентства Трампа "було докладено чимало зусиль, щоб продумати, як забезпечити безпеку Європи, Північної Європи та Арктики без активної участі США".

"Це важко, але можливо. Однак я не знаю, чи хтось серйозно замислювався над забезпеченням європейської безпеки проти Америки. Це просто божевілля", - сказав Кросбі.

У ЄС є один потужний політичний інструмент, який можна було б використовувати для стримування президента США: інструмент проти примусу, "торговельна базука", створена після першого терміну Трампа в Білому домі, яка дозволяє Євросоюзу вживати заходів у відповідь на торговельну дискримінацію.

ЄС погрожував застосувати цей інструмент після того, як Трамп запровадив мита, але відклав таке рішення в липні після того, як сторони дійшли згоди. Оскільки США все ще запроваджують мита проти ЄС, Брюссель може застосувати "базуку".

"Наш експорт до Сполучених Штатів становить понад 600 мільярдів євро, і приблизно на третину цих товарів ми маємо частку ринку понад 50%, абсолютно очевидно, що це також сила в наших руках", - зазначив голова комітету з торгівлі Європарламенту Бернд Ланге.

Але Трамп повинен бути впевнений, що ЄС серйозно налаштований, враховуючи, що минулого разу всі жорсткі заяви Євросоюзу не мали жодних наслідків.

Варіант 4: введення військ

Якщо США все-таки вирішать захопити Гренландію військовою силою, європейці мало що зможуть зробити, щоб цьому запобігти.

"Вони не будуть превентивно атакувати американців до того, як ті захоплять Гренландію, бо це було б рівнозначно початку війни. Але що стосується реакції на перший крок, то тут все залежить від обставин. Якщо американці відправлять дуже невелику групу людей, можна спробувати заарештувати цих людей, бо це буде кримінальний злочин", - зазначив Кросбі.

Інша справа, за його словами, якщо США підуть на жорсткі заходи.

З юридичного погляду, Данія може бути змушена відповісти військовими заходами: згідно з постійним указом 1952 року, війська країни повинні "негайно вступити в бій, не чекаючи й не вимагаючи наказів" у разі нападу на територію Данії.

Європейські країни повинні оцінити можливість розгортання військ на арктичному острові, якщо Данія про це попросить, щоб збільшити потенційні витрати на військові дії США, зазначив дипломат ЄС, повторивши пропозиції про те, що Берлін і Париж можуть відправити війська для стримування будь-якого вторгнення.

Хоча ці сили навряд чи зможуть протистояти вторгненню США, вони будуть діяти як стримувальний фактор.

"Може виникнути ефект тригера, коли деякі групи людей фізично стоять на заваді, як у ситуації на площі Тяньаньмень, що потенційно змусить американських військових застосувати насильство або відступити. Однак така стратегія має високу ціну. Це абсолютно незвідана територія, але цілком можливо, що в спробі відкинути американські претензії на Гренландію загинуть люди", - попередив Кросбі