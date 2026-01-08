Европа ищет способ спасти Гренландию от Трампа, - Politico

"Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. У него агрессивный настрой, и мы должны быть готовы", - заявил дипломат ЕС, ознакомленный с текущими дискуссиями.

Вчера, 7 января, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что планирует обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами с чиновниками Дании на следующей неделе.

Белый дом говорит, что Трамп отдает предпочтение получению арктического острова путем переговоров и рассмотрит возможность покупки Гренландии, но военный вариант захвата также не исключается.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что он и его коллеги из Германии и Польши обсудили совместный европейский ответ на угрозы Трампа.

Politico пообщалось с чиновниками, дипломатами, экспертами и инсайдерами НАТО, чтобы выяснить, как Европа может помешать президенту США зайти так далеко, и какие варианты у нее есть, если Трамп все-таки это сделает.

Есть четыре варианта, как Европа может спасти Гренландию от Трампа

Вариант 1: найти компромисс

Трамп заявляет, что Гренландия имеет критически важное значение для интересов безопасности США, и обвиняет Данию в том, что она не делает достаточно для защиты острова от роста военной активности Китая и России в Арктике.

Переговоры, в результате которых Трамп выйдет с чем-то, что он сможет продать как победу, а Дания и Гренландия смогут сохранить лицо, - это, пожалуй, самый быстрый путь выхода из этой ситуации.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предложил, чтобы Альянс выступил посредником между Гренландией, Данией и США, как это было во время споров между членами НАТО Турцией и Грецией.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в среду, что Трамп и его советники не считают Гренландию достаточно защищенной.

Союзники по НАТО также обдумывают новые предложения Трампу, которые могли бы усилить безопасность арктического острова, несмотря на распространенное мнение, что любая прямая угроза со стороны российских и китайских кораблей для этой территории является преувеличенной.

Среди других предложений, по словам трех дипломатов НАТО, Альянс должен рассмотреть возможность ускорения расходов на оборону в Арктике, проведение большего количества военных учений в регионе и размещения военных для безопасности Гренландии и успокоения США, если это будет необходимо.

По словам дипломатов, Альянс также должен быть открытым к созданию схемы "Арктический страж" - переноса своих военных активов в этот регион - аналогичной инициативам "Восточный страж" и "Балтийский страж".

"Все, что можно сделать для укрепления присутствия Альянса вблизи Гренландии и удовлетворения требований Трампа, должно быть сделано", - заявил один из дипломатов НАТО.

Трамп также утверждает, что хочет получить Гренландию из-за ее огромных запасов полезных ископаемых и потенциальных запасов нефти и газа. Но есть причина, почему эти запасы Гренландии остаются в основном неиспользованными: добыча ресурсов из "негостеприимной" местности острова - сложная и очень дорогая, что делает их менее конкурентоспособными, чем китайский импорт.

Послы Дании говорят, что они годами призывали к инвестициям в Гренландию, но их европейские коллеги не были восприимчивы к этим призывам - хотя один дипломат ЕС заявил, что есть признаки изменения такой позиции.

Вариант 2: предоставить Гренландии огромную сумму денег

Администрация Трампа поддержала движение за независимость Гренландии. Аргумент заключается в том, что если арктическая территория выйдет из состава Королевства Дания и подпишет соглашение с США, она будет затоплена американскими деньгами.

Хотя Трамп неоднократно отказывался исключать возможность применения военной силы для захвата острова, он также настаивал, что хочет, чтобы все произошло добровольно.

ЕС и Дания пытаются убедить жителей Гренландии, что могут предложить им лучшие условия.

Согласно проекту предложения Еврокомиссии, опубликованному в сентябре, Брюссель планирует более чем удвоить расходы на Гренландию с 2028 года в рамках долгосрочных бюджетных планов, разработанных после того, как Трамп начал заявлять о претензиях на территорию, принадлежащую Дании.

Согласно этим планам, которые подлежат дальнейшим переговорам между странами-членами, ЕС почти удвоит расходы на Гренландию до 530 миллионов евро на семилетний период, начиная с 2028 года. Это в дополнение к средствам, которые Дания предоставляет Гренландии в рамках соглашения с самоуправляемой территорией.

Согласно тому же проекту, Гренландия также будет иметь право подать заявку на дополнительное финансирование ЕС в размере 44 млн евро для отдаленных территорий, связанных с европейскими странами.

Сейчас поддержка со стороны Дании, а также от ЕС сосредоточена преимущественно на социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и экологической трансформации острова. Согласно новым планам расходов, эта поддержка будет расширена на развитие возможностей по добыче полезных ископаемых.

"У нас очень много людей, живущих за чертой бедности, инфраструктура Гренландии отстает, а наши ресурсы добываются в основном без значительной прибыли для Гренландии, но с большой прибылью для компаний Дании", - говорит депутат оппозиции Гренландии Куно Фенкер, выступающий за независимость острова.

Привлекательное предложение от Дании и ЕС может оказаться достаточным, чтобы удержать гренландцев от попадания под влияние Америки.

Вариант 3: ответные экономические меры

По словам военного эксперта Томаса Кросби, с момента первого президентства Трампа "было приложено немало усилий, чтобы продумать, как обеспечить безопасность Европы, Северной Европы и Арктики без активного участия США".

"Это трудно, но возможно. Однако я не знаю, кто серьезно задумывался над обеспечением европейской безопасности против Америки. Это просто безумие", - сказал Кросби.

У ЕС есть один мощный политический инструмент, который можно было бы использовать для сдерживания президента США: инструмент против принуждения, "торговая базука", созданная после первого срока Трампа в Белом доме, которая позволяет Евросоюзу принимать меры в ответ на торговую дискриминацию.

ЕС угрожал применить этот инструмент после того, как Трамп ввел пошлины, но отложил такое решение в июле после того, как стороны пришли к согласию. Поскольку США все еще вводят пошлины против ЕС, Брюссель может применить "базуку".

"Наш экспорт в Соединенные Штаты составляет более 600 миллиардов евро, и примерно на треть этих товаров мы имеем долю рынка более 50%, совершенно очевидно, что это также сила в наших руках", - отметил председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге.

Но Трамп должен быть уверен, что ЕС серьезно настроен, учитывая, что в прошлый раз все жесткие заявления Евросоюза не имели никаких последствий.

Вариант 4: ввод войск

Если США все-таки решат захватить Гренландию военной силой, европейцы мало что смогут сделать, чтобы это предотвратить.

"Они не будут превентивно атаковать американцев до того, как те захватят Гренландию, потому что это было бы равнозначно началу войны. Но что касается реакции на первый шаг, то здесь все зависит от обстоятельств. Если американцы отправят очень небольшую группу людей, можно попытаться арестовать этих людей, потому что это будет уголовное преступление", - отметил Кросби.

Другое дело, по его словам, если США пойдут на жесткие меры.

С юридической точки зрения, Дания может быть вынуждена ответить военными мерами: согласно постоянному указу 1952 года, войска страны должны "немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не требуя приказов" в случае нападения на территорию Дании.

Европейские страны должны оценить возможность развертывания войск на арктическом острове, если Дания об этом попросит, чтобы увеличить потенциальные расходы на военные действия США, отметил дипломат ЕС, повторив предложения о том, что Берлин и Париж могут отправить войска для сдерживания любого вторжения.

Хотя эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они будут действовать как сдерживающий фактор.

"Может возникнуть эффект триггера, когда некоторые группы людей физически стоят на пути, как в ситуации на площади Тяньаньмэнь, что потенциально заставит американских военных применить насилие или отступить. Однако такая стратегия имеет высокую цену. Это совершенно неизведанная территория, но вполне возможно, что в попытке отвергнуть американские претензии на Гренландию погибнут люди", - предупредил Кросби