Європа розглядає активні дії у відповідь на гібридні атаки Росії, - Politico

На тлі зростання кібератак, диверсій та інших форм гібридного тиску з боку Росії європейські уряди та НАТО дедалі серйозніше обговорюють можливість активної відповіді Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що російські дрони й агенти продовжують проводити атаки по країнах НАТО, і Європа робить те, що ще кілька років тому здавалося немислимим: починає планувати активні дії у відповідь.

Ідеї варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії та більш швидкої і скоординованої атрибуції гібридних атак - з миттєвою вказівкою на Москву - до раптових навчань під керівництвом НАТО.

"Росіяни постійно тестують межі - якою буде відповідь, наскільки далеко вони можуть зайти? Необхідна більш проактивна відповідь. Сигнал подає не розмова, а дія" ,- зазначила міністр закордонних справ Латвії Байба Бража.

Politico нагадало, що останніми тижнями й місяцями російські дрони порушували повітряний простір Польщі та Румунії, а загадкові дрони "виводили з ладу" аеропорти і військові бази по всій Європі.

Серед інших інцидентів - глушіння GPS, вторгнення літаків і кораблів, а також вибух на важливій залізничній лінії в Польщі, якою доставляли військову допомогу Україні.

"Загалом Європі та Альянсу потрібно запитати себе, як довго ми готові терпіти цей тип гібридної війни... і чи не час нам самим стати активнішими в цій сфері", - заявив державний секретар оборони Німеччини Флоріан Ган.

Повідомляється, що гібридні атаки - не новина. Останніми роками Росія нібито відправляла вбивць до Великої Британії, підривала склади боєприпасів у центральній Європі, намагалася дестабілізувати ЄС, фінансуючи вкрай праві партії, вела інформаційну війну і втручалася у вибори в таких країнах, як Румунія і Молдова.

Але масштаб і частота нинішніх атак безпрецедентні. Аналітичний центр Globsec підрахував, що з січня до липня в Європі відбулося понад 110 актів саботажу і спроб атак, головним чином у Польщі та Франції, вчинених особами, пов'язаними з Москвою.