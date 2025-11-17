Російські дрони, що проникли у вересні в Польщу, несли вибухівку, - генерал

У ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була "серйознішою, ніж вважалося", адже частина дронів була начинена вибухівкою.

Про це заявив генерал-лейтенант Мацей Кліш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За його словами, деякі російські дрони, включно з тими, які запускалися як приманки для перевантаження систем протиповітряної оборони, містили вибухові заряди.

Кліш підкреслив, що твердження про те, що ці апарати були зроблені з картону чи паперу, "не повністю відповідає дійсності".

Він також додав, що у вересні загроза від російських дронів для Польщі була абсолютно реальною.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що дрони, які 10 вересня залетіли на територію країни, технічно могли перевозити боєприпаси, але того разу були "незарядженими".