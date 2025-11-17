ua en ru
Російські дрони, що проникли у вересні в Польщу, несли вибухівку, - генерал

Понеділок 17 листопада 2025 13:09
Російські дрони, що проникли у вересні в Польщу, несли вибухівку, - генерал Фото: російські дрони, що проникли у вересні в Польщу, несли вибухівку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ніч із 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, ситуація була "серйознішою, ніж вважалося", адже частина дронів була начинена вибухівкою.

Про це заявив генерал-лейтенант Мацей Кліш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За його словами, деякі російські дрони, включно з тими, які запускалися як приманки для перевантаження систем протиповітряної оборони, містили вибухові заряди.

Кліш підкреслив, що твердження про те, що ці апарати були зроблені з картону чи паперу, "не повністю відповідає дійсності".

Він також додав, що у вересні загроза від російських дронів для Польщі була абсолютно реальною.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що дрони, які 10 вересня залетіли на територію країни, технічно могли перевозити боєприпаси, але того разу були "незарядженими".

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними польських ЗМІ, частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

