Європа має відігравати головну роль у гарантіях безпеки для України, - Трамп

Трамп наголосив, що готовий допомогти Україні у вирішенні цього питання.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", - сказав він.

Водночас президент США підкреслив, що саме Європа має бути першою в забезпеченні гарантій.

"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", - зазначив Трамп.