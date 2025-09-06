Європа має відігравати головну роль у гарантіях безпеки для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа прагне врегулювання війни в Україні та повинна відігравати основну роль у питаннях гарантій безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трамп наголосив, що готовий допомогти Україні у вирішенні цього питання.
"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", - сказав він.
Водночас президент США підкреслив, що саме Європа має бути першою в забезпеченні гарантій.
"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.
За його словами, 26 країни вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.
А вже сьогодні під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.