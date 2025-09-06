Европа должна играть главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - Трамп

Трамп подчеркнул, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им", - сказал он.

В то же время президент США подчеркнул, что именно Европа должна быть первой в обеспечении гарантий.

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", - отметил Трамп.