Европа должна играть главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремится к урегулированию войны в Украине и должна играть основную роль в вопросах гарантий безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.
"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им", - сказал он.
В то же время президент США подчеркнул, что именно Европа должна быть первой в обеспечении гарантий.
"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", - отметил Трамп.
Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.
По его словам, 26 страны уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что точно речь идет о тысячах солдат.
А уже сегодня во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.