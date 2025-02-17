Європа не дозволить роззброїти Україну, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольф виключив імовірність одноосібних домовленостей США та Росії стосовно припинення війни в Україні. На його думку, гарантії безпеки без країн Європи неможливі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканалу RTL/ntv.
Політик заявив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту.
За його словами, не може бути жодних гарантій безпеки без європейців.
"Ми не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована", - сказав глава німецького уряду.
У відповідь на заяву США про те, що європейців не було за столом переговорів, політик зазначив, що "без нас нічого не вийде".
"Звичайно, ми маємо право голосу. Не може бути жодних гарантій безпеки без європейців або "через голову України", - сказав Шольц.
Він також сподівається, що США не припинять підтримку України.
Позиція ФРН щодо мирних переговорів по Україні
Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, канцлер Німеччини не виключив оголошення надзвичайної ситуації у країні через війну в Україні.
Також Шольц запевнив, що Берлін не підтримає угоду, якщо США та Росія нав'яжуть її Україні. В такому разі виграє лише російський диктатор Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп може домовлятися про завершення війни в Україні без української сторони, але для цього слід дотриматися низки умов.
Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться переговори представників США та Росії на тему завершення війни в Україні. Вони стануть підготовчими перед зустріччю Трампа і Путіна.
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