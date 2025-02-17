Європа не дозволить роззброїти Україну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольф виключив імовірність одноосібних домовленостей США та Росії стосовно припинення війни в Україні. На його думку, гарантії безпеки без країн Європи неможливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканалу RTL/ntv.

Політик заявив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту.

За його словами, не може бути жодних гарантій безпеки без європейців.

"Ми не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована", - сказав глава німецького уряду.

У відповідь на заяву США про те, що європейців не було за столом переговорів, політик зазначив, що "без нас нічого не вийде".

"Звичайно, ми маємо право голосу. Не може бути жодних гарантій безпеки без європейців або "через голову України", - сказав Шольц.

Він також сподівається, що США не припинять підтримку України.