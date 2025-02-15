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Німеччина не підтримає нав'язаний Україні мир, від цього виграє тільки Путін, - Шольц

Мюнхен, Субота 15 лютого 2025 11:24
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Німеччина не підтримає нав'язаний Україні мир, від цього виграє тільки Путін, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не підтримуватиме мирну угоду, яку нав'яжуть Україні. У такому разі виграє тільки російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на Мюнхенській конференції з безпеки.

Очільник німецького уряду наголосив, що трансатлантичну спільноту завжди об'єднував захист свободи та демократії. Тому Захід стоїть на боці України, на яку напала Росія.

"Тому я дуже радий, що уряд США підтвердив нашу спільну мету - зберегти суверенну незалежність України. Ця незалежність має бути відображена в переговорах", - додав Шольц.

За його словами, всі згодні, що війна Росії проти України має закінчитися якомога швидше. І будь-хто, хто хоче силою пересунути кордони, - заносить сокиру над мирним порядком. Кордони не повинні змінюватися силою.

"Перемога Росії і розпад України - не приведуть до миру і порядку в Європі. Ми ніколи не підтримаємо нав'язаний Україні мир. Ми також не погодимося на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", - зазначив Шольц.

Також канцлер запевнив, що Німеччина здатна й надалі надавати Україні допомогу.

Сильна армія - гарантія безпеки для України

Шольц звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін не досяг поставлених цілей за допомогою війни. Зокрема, до НАТО вступили нові держави, в Україні не був створений маріонетковий режим і армія України налічує близько 1 млн осіб.

"Але які гарантії ми можемо отримати від Росії, що напад не повториться. Ця гарантія - сильна армія України, яка перевищувала б їхню економічну міць і змогла б вистояти в повоєнний час. Тож це завдання, яке буде покладено на партнерів України", - додав він.

Контакти Трампа і Путіна

Нагадаємо, цього тижня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали війну Росії проти України.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, існують ризики, що за допомогою постійних контактів з Трампом Путін захоче "перепрограмувати" американського лідера.

Але, як додав Фесенко, Трамп поки що не збирається домовлятися без президента України Володимира Зеленського, оскільки після дзвінка Путіну він одразу ж поговорив із главою української держави.

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