Европа не позволит разоружить Украину, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольф исключил вероятность единоличных договоренностей США и России о прекращении войны в Украине. По его мнению, гарантии безопасности без стран Европы невозможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью в эфире телеканала RTL/ntv .

Политик заявил, что Европа не допустит проведения таких переговоров, поскольку имеет право голоса в вопросе безопасности континента.

По его словам, не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев.

"Мы не допустим этого как европейцы. Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована", - сказал глава немецкого правительства.

В ответ на заявление США о том, что европейцев не было за столом переговоров, политик отметил, что "без нас ничего не получится".

"Конечно, мы имеем право голоса. Не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев или "через голову Украины", - сказал Шольц.

Он также надеется, что США не прекратят поддержку Украины.