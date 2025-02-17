Европа не позволит разоружить Украину, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольф исключил вероятность единоличных договоренностей США и России о прекращении войны в Украине. По его мнению, гарантии безопасности без стран Европы невозможны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью в эфире телеканала RTL/ntv.
Политик заявил, что Европа не допустит проведения таких переговоров, поскольку имеет право голоса в вопросе безопасности континента.
По его словам, не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев.
"Мы не допустим этого как европейцы. Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована", - сказал глава немецкого правительства.
В ответ на заявление США о том, что европейцев не было за столом переговоров, политик отметил, что "без нас ничего не получится".
"Конечно, мы имеем право голоса. Не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев или "через голову Украины", - сказал Шольц.
Он также надеется, что США не прекратят поддержку Украины.
Позиция ФРГ относительно мирных переговоров по Украине
Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, канцлер Германии не исключил объявления чрезвычайной ситуации в стране из-за войны в Украине.
Также Шольц заверил, что Берлин не поддержит соглашение, если США и Россия навяжут ее Украине. В таком случае выиграет только российский диктатор Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп может договариваться о завершении войны в Украине без украинской стороны, но для этого необходимо соблюдать ряд условий.
На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей США и России на тему завершения войны в Украине. Они станут подготовительными перед встречей Трампа и Путина.
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