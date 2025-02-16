Віткофф підтвердив поїздку до Саудівської Аравії на переговори з росіянами

Спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф підтвердив поїздку до Саудівської Аравії на переговори про завершення війни в Україні. Він вирушає вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News .

Зазначимо, Віткофф займається координацією цих питань із російською стороною. За його словами, до Саудівської Аравії він вирушить увечері.

"Я вирушу ввечері. Разом із радником із національної безпеки (Майком Волтцем, - ред.), і ми проводитимемо зустрічі за вказівкою президента, і, сподіваюся, нам вдасться домогтися справді гарного прогресу", - зазначив він.

Його слова стали першим офіційним підтвердженням того, що переговори відбудуться.

Майбутні переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших особистих зустрічей російськими та американськими офіційними особами за останні роки. Вони мають передувати зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф також відкинув припущення, що українську сторону виключено з переговорів, хоча й не сказав, чи запрошували делегацію з Києва.

"Я не думаю, що йдеться про виключення кого-небудь. Насправді, йдеться про те, щоб включити всіх", - додав він.