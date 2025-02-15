Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні. За його словами, саме це підтримуватиме більшість у Бундестазі після виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час Мюнхенської конференції.
За його словами, Німеччина в змозі продовжувати підтримку України у війні "на нинішньому високому рівні".
"Закріплене в конституції Німеччини боргове гальмо або механізм обмеження заборгованості (правило, що забороняє витрачати з бюджету більше коштів, ніж до нього надходить, - ред) передбачає виняток на випадок надзвичайної ситуації. Війна в центрі Європи - це надзвичайна ситуація, що ж ще може бути", - сказав він.
Політик висловив упевненість, що після майбутніх виборів у Бундестазі, більшість буде за це, навіть, якщо "дехто вважатиме за краще уникнути цього питання до виборів".
"Немає сумніву і в тому, що наші витрати на оборону повинні продовжувати зростати. Не тільки для того, щоб Європа змогла стати і залишатися рівноправним союзником США, а й для того, щоб ми, європейці, могли продовжувати жити у мирі", - резюмував він.
Мюнхенська конференція з безпеки 2025
У Мюнхені другий день, починаючи з 14 лютого, триває Мюнхенська конференція з безпеки 2025.
Під час сьогоднішнього виступу Шольц заявив також, що Німеччина не підтримуватиме мирну угоду, яку нав'яжуть Україні. У такому разі виграє тільки глава Кремля Володимир Путін.
Нагадаємо, наразі кожна країна НАТО має витрачати 2% ВВП на оборону. Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включно з Італією, Іспанією, Португалією та Бельгією.
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