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Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні

Німеччина, Субота 15 лютого 2025 11:44
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Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер ФРН Олаф Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні. За його словами, саме це підтримуватиме більшість у Бундестазі після виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час Мюнхенської конференції.

За його словами, Німеччина в змозі продовжувати підтримку України у війні "на нинішньому високому рівні".

"Закріплене в конституції Німеччини боргове гальмо або механізм обмеження заборгованості (правило, що забороняє витрачати з бюджету більше коштів, ніж до нього надходить, - ред) передбачає виняток на випадок надзвичайної ситуації. Війна в центрі Європи - це надзвичайна ситуація, що ж ще може бути", - сказав він.

Політик висловив упевненість, що після майбутніх виборів у Бундестазі, більшість буде за це, навіть, якщо "дехто вважатиме за краще уникнути цього питання до виборів".

"Немає сумніву і в тому, що наші витрати на оборону повинні продовжувати зростати. Не тільки для того, щоб Європа змогла стати і залишатися рівноправним союзником США, а й для того, щоб ми, європейці, могли продовжувати жити у мирі", - резюмував він.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025

У Мюнхені другий день, починаючи з 14 лютого, триває Мюнхенська конференція з безпеки 2025.

Під час сьогоднішнього виступу Шольц заявив також, що Німеччина не підтримуватиме мирну угоду, яку нав'яжуть Україні. У такому разі виграє тільки глава Кремля Володимир Путін.

Нагадаємо, наразі кожна країна НАТО має витрачати 2% ВВП на оборону. Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включно з Італією, Іспанією, Португалією та Бельгією.

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Війна в Україні Олаф Шольц
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