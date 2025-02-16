Стосуються Путіна і НАТО. Зеленський назвав умови для Трампа і "переговорів без України"

Президент США Дональд Трамп може домовлятися про завершення війни в Україні і без нашої країни. Але для цього має бути дотримано низку умов.

За словами Зеленського, Україна має бути за столом переговорів. Однак можливий і самостійний підхід Трампа, за умов, що російський диктатор Володимир Путін залишить усі українські землі, сяде до в'язниці, а Україна своєю чергою вступить до НАТО.

"Я не тільки розраховую на це (на місце за столом переговорів, - ред.), я впевнений, що ми повинні бути там, інакше це буде неприйнятно. Але якщо буде ухвалено рішення без нас, і Путін піде з усієї нашої землі, ми будемо в НАТО, а Путін буде у в'язниці, тоді президент Трамп може зробити це без нас", - заявив президент.