ua en ru
Нд, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Стосуються Путіна і НАТО. Зеленський назвав умови для Трампа і "переговорів без України"

Неділя 16 лютого 2025 21:33
UA EN RU
Стосуються Путіна і НАТО. Зеленський назвав умови для Трампа і "переговорів без України" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп може домовлятися про завершення війни в Україні і без нашої країни. Але для цього має бути дотримано низку умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News.

За словами Зеленського, Україна має бути за столом переговорів. Однак можливий і самостійний підхід Трампа, за умов, що російський диктатор Володимир Путін залишить усі українські землі, сяде до в'язниці, а Україна своєю чергою вступить до НАТО.

"Я не тільки розраховую на це (на місце за столом переговорів, - ред.), я впевнений, що ми повинні бути там, інакше це буде неприйнятно. Але якщо буде ухвалено рішення без нас, і Путін піде з усієї нашої землі, ми будемо в НАТО, а Путін буде у в'язниці, тоді президент Трамп може зробити це без нас", - заявив президент.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський уже торкався теми НАТО. Він сказав, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, але готовий обговорювати відмову від захоплених росіянами земель у межах дипломатичної угоди, завдяки якій Україна могла б приєднатися до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів