Европа - не Диснейленд. Украина продолжает требовать визовые санкции для всех россиян

Восьмой пакет санкций ЕС должен включать визовые ограничения в отношении граждан России, ведь те, кто поддерживают войну против Украины, не должны путешествовать по Европе ради развлечений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.