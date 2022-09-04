Європа - не Діснейленд. Україна продовжує вимагати візові санкції для всіх росіян

Восьмий пакет санкцій ЄС повинен включати візові обмеження щодо громадян Росії, адже ті, хто підтримують війну проти України, не мають подорожувати Європою заради розваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.