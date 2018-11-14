Еврокомиссия вынесет вердикт относительно бюджета Италии на следующей неделе

Фото: Еврокомиссия (flickr_com_photosmartinschulz)

Правительство Италии заявило, что ЕС должен проявить гибкость в отношении итальянского бюджета

Еврокомиссия оценит пересмотрен бюджетный план Италии и опубликует свое решение 21 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EUobserver.

Как отмечается, правительство Италии заявило, что ЕС должен проявить гибкость в отношении итальянского бюджета с большими затратами, потому что страна столкнулась с рядом смертоносных бедствий, включая наводнения и разрушения моста в Генуе.

Вечером 13 ноября министр финансов Джованни Триа прислал комиссару ЕС по экономическим вопросам Пьеру Московиси и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису долгожданный ответ на их письма с просьбой к итальянскому правительству переработать свой проект бюджета, который нарушает обязательства страны согласно фискальных правил ЕС.

Напомним, 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.

Правительство Италии утвердило проект бюджета несмотря на резкую критику Еврокомиссии. В то де время премьер Джузеппе Конте отметил, что настроен вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели.