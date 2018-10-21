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Уряд Італії затвердив проект бюджету попри різку критику Єврокомісії

Новини » Політика    21.10.2018 - 17:01
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

Проект бюджету був схвалений усіма фракціями коаліції

У суботу, 20 жовтня, уряд Італії затвердив проект державного бюджету на 2019 рік, який критикувала Європейська комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, проект бюджету був схвалений усіма фракціями коаліції на позачерговому засіданні уряду. Конте зазначив, що Італія налаштована вести конструктивний діалог з Євросоюзом найближчими тижнями.

Зазначається, що лідери правлячих партій "5 зірок" та "Ліга", які займають посади віце-прем'єрів, заявили, що не бачать можливостей для змін проекту бюджету.

Позачергове засідання уряду було викликано частково також через те, що Луїджі Ді Майо заявив, що у проект бюджету були внесені неузгоджені у коаліції зміни. Йдеться, зокрема, про пропозицію подовження дії податкової амністії на гроші, які були виведені за кордон, а потім повернуті до Італії.

Крім того, остаточну відповідь на зауваження з Брюсселя щодо бюджету Італія має надати Єврокомісії 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що  прем'єр Італії заявив, що санкції проти РФ повинні бути "тимчасовими". Також Італія виступила проти нового режиму санкцій ЄС за кібератаки.

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