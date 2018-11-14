Єврокомісія винесе вердикт щодо бюджету Італії наступного тижня

Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Уряд Італії заявив, що ЄС повинен проявити гнучкість щодо італійського бюджету

Єврокомісія оцінить переглянутий бюджетний план Італії та опублікує своє рішення 21 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EUobserver.

Як зазначається, уряд Італії заявив, що ЄС повинен проявити гнучкість щодо італійського бюджету з великими витратами, бо країна зіштовхнулася з низкою смертоносних лих, включаючи повені і руйнування мосту в Генуї.

Ввечері 13 листопада міністр фінансів Джованні Тріа надіслав комісару ЄС з економічних питань П'єру Московісі і віце-президенту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу довгоочікувану відповідь на їхнього листа з проханням до італійського уряду переробити свій проект бюджету, який порушує зобов'язання країни відповідно до фіскальних правил ЄС.

Нагадаємо, 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. В той де час прем'єр Джузеппе Конте зазначив, що налаштований вести конструктивний діалог з Євросоюзом в найближчі тижні.