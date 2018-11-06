Євросоюз може ввести санкції проти Італії, - єврокомісар

Фото: П'єр Московісі (wikimedia.org)

У Брюсселі не виключають санкції проти Італії через скандальний бюджет

Європейський комісар з питань економіки П'єр Московісі не виключає, що Євросоюз може ввести санкції проти Італії, якщо не вдасться досягти угоди по бюджету країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Московісі підкреслив, що виступає за діалог з Італією, однак в іншому випадку Брюссель все-таки може ввести санкції. Він також зазначив, що у Риму є тиждень, щоб змінити бюджетні плани.

"13 листопада ми очікуємо на сильну і точну відповідь італійського уряду", - сказав Московісі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладено у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. В той де час прем'єр Джузеппе Конте зазначив, що налаштований вести конструктивний діалог з Євросоюзом в найближчі тижні.