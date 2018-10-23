Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії

Фото: засідання Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

У Єврокомісії попросили Італію представити новий бюджет для відправки в Брюссель

Європейська комісія сьогодні, 23 жовтня прийняла рішення відхилити проект бюджету Італії і попросити представити новий для відправки в Брюссель протягом трьох тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що Італія готова обговорювати з Єврокомісією положення національного бюджету на наступний рік, але буде дотримуватися свого фінансового маневру".

Крім того, Конте кілька разів повторив, що хоче конструктивного діалогу з Брюсселем і не ставить під сумнів роль Єврокомісії. У той же час, він назвав неприйнятними негативні висловлювання європейських чиновників про бюджет ще до того, як Італія представила свою позицію.

Зазначимо, раніше Європейська комісія посилила тиск на Італію, розкритикувавши проект бюджету країни на 2019 рік, який Брюссель назвав безпрецедентним порушенням бюджетних правил ЄС.