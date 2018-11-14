Італія не змінить бюджет незважаючи на можливі санкції ЄС

Фото: Джованні Тріал (facebook.com/giovannitriamef)

Уряд Італії планує жорсткіше контролювати витрати і активізує приватизацію держактивів

Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріа направив в Єврокомісію схвалений Радою міністрів проект бюджету країни на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Як повідомляється, уряд залишив проект бюджету без змін.

В документі йдеться, щоб прискорити скорочення співвідношення боргу і зростання ВВП, а також знизити ризики можливих макроекономічних потрясінь, уряд Італії планує жорсткіше контролювати витрати і активізує приватизацію держактивів: доходи від неї влада має намір збільшити до 1% ВВП в 2019 році.

На додаток до цього Рим збільшив свої зобов'язання щодо заповнення дефіциту у разі відсутності очікуваного економічного зростання за рахунок введення у майбутньому та підвищення податкових зборів.

Нагадаємо, що європейський комісар з питань економіки П'єр Московісі не виключає, що Євросоюз може ввести санкції проти Італії, якщо не вдасться досягти угоди по бюджету країни.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду