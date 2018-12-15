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Еврокомиссия подтвердила проведение газовых переговоров с Украиной и РФ в январе

Новости » Энергетика    15.12.2018 - 09:57
Еврокомиссия подтвердила проведение газовых переговоров с Украиной и РФ в январе
Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Ожидается, что коммерческие структуры также примут участие в переговорах

Трехсторонние переговоры по газу при участии представителей Еврокомиссии, Украины и России запланированы на январь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-президента Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича в Тwitter.

"Пригласили Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидается, что коммерческие структуры ("Нафтогаз" и "Газпром", - ред.) также примут участие. Важно развивать положительную динамику, созданную в июле", - написал он.

Еврокомиссия подтвердила проведение газовых переговоров с Украиной и РФ в январе

Напомним, ранее о том, что трехсторонние переговоры по газу запланированы на январь сообщал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Вместе с тем, ранее предполагалось, что переговоры состоятся до католического Рождества.

Позже министр энергетики России Александр Новак подтвердил перенос трехсторонних переговоров по газу на январь. По словам Новака, изначально планировалось встретиться 11 декабря.

Как сообщалось, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. 

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