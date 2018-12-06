ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия перенесли на январь, - Новак

Новости » Энергетика    06.12.2018 - 12:08
Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия перенесли на январь, - Новак
Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

По словам Новака, газовые переговоры могут состояться во второй половине января

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил перенос трехсторонних переговоров по газу при участии представителей Еврокомиссии, Украины и России на январь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Новака, газовые переговоры могут состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось ранее. При этом, Новак отметил, что до этого запланирована встреча на экспертном уровне.

"Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем, - ред.) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января", - сказал он.

Напомним, ранее о переносе газовых переговоров на январь сообщал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По информации журналиста, ранее предполагалось, что переговоры состоятся до Рождества.

Как писало РБК-Украина, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. До этого времени НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

"Нафтогаз" сообщил о дезинформации потребителей облгазами Фирташа Эсминец США проплыл у Владивостока в ответ на "чрезмерные претензии России"
Новости Украины ЕврокомиссияРоссийская ФедерацияНаталия Новакгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь