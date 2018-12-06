Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия перенесли на январь, - Новак

Фото: Александр Новак (kremlin.ru)

По словам Новака, газовые переговоры могут состояться во второй половине января

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил перенос трехсторонних переговоров по газу при участии представителей Еврокомиссии, Украины и России на январь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Новака, газовые переговоры могут состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось ранее. При этом, Новак отметил, что до этого запланирована встреча на экспертном уровне.

"Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем, - ред.) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января", - сказал он.

Напомним, ранее о переносе газовых переговоров на январь сообщал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По информации журналиста, ранее предполагалось, что переговоры состоятся до Рождества.

Как писало РБК-Украина, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. До этого времени НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".