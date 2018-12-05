Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия запланированы на январь, - журналист

Фото: "Нафтогаз" и "Газпром" (коллаж РБК-Украина)

Ранее предполагалось, что переговоры состоятся до Рождества

Трехсторонние переговоры по газу при участии представителей Еврокомиссии, Украины и России запланированы на январь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Тwitter.

По информации журналиста, ранее предполагалось, что переговоры состоятся до Рождества.

"В январе запланирована встреча участников трехсторонних переговоров по газу между Европейской комиссией и представителями Украины и России. Были надежды на то, что они смогут встретиться до Рождества", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 сентября текущего года участники трехсторонних переговоров Украина-Евросоюз-Российская Федерация в Брюсселе обсудили прогнозы спроса на газ в странах ЕС.

Как писало РБК-Украина, Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

Также сообщалось, что министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности РФ к "конструктивному диалогу" по газу с Украиной.

Кроме того, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял о готовности НАК урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа.