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В набсовете "Нафтогаза" отрицают срыв анбандлига компании

Новости » Энергетика    05.12.2018 - 13:54
В набсовете "Нафтогаза" отрицают срыв анбандлига компании
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Набсовет "Нафтогаза" не согласен с тем, что анбандлиг компании не проводится

Глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд считает, что процесс разделения (анбандлинга) компании продолжается. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

"Это не правда, что анбандлинг не происходит. "Нафтогаз" ведет очень серьезную работу, возможно, не особо публично", - сообщила Споттисвуд.

Напомним, ранее Европейская комиссия, посольство США в Киеве, представительство Всемирного банка в Украине, Европейское энергетическое сообщество и представительство ЕБРР в Украине обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману, выразив обеспокоенность по поводу того, что НАК до сих пор не подготовлен к анбандлингу.

"Думаю, это письмо появилось в результате неполной информации у доноров. Мы ввели ежеквартальные публичные отчеты, чтобы все могли получать информацию о том, что мы сделали", - пояснила изданию Клэр Споттисвуд.

По ее словам, процесс анбандлинга зависит не только от "Нафтогаза". "В него вовлечены и правительство, и регулятор (НКРЭКУ, - ред.), и другие участники. Важно, чтобы они со своей стороны сделали все необходимое для успешного анбандлинга, как и мы", - заявила глава набсовета НАКа.

Впрочем, 29 ноября в Брюсселе глава Секретариата Энергосообщества Янеш Копач заявил, что планы "Нафтогаза" по анбандлингу не выполняются, и призвал стороны к эффективному сотрудничеству.

Европейские газовые компании создали Консорциум партнеров украинской ГТС, - Споттисвуд Клэр Споттисвуд: Надеюсь, что после анбандлинга "Нафтогаза" потенциальные партнеры будут готовы инвестировать в ГТС
Новости Украины Нафтогаз УкраиныАнбандлинггаз
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