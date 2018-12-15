Єврокомісія підтвердила проведення газових переговорів з Україною і РФ в січні

Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Очікується, що комерційні структури також візьмуть участь в переговорах

Тристоронні переговори по газу за участю представників Єврокомісії, України і Росії заплановані на січень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-президента Єврокомісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича в Тwitter.

"Запросили Україну і Росію в Брюссель для наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні в січні. Очікується, що комерційні структури ("Нафтогаз" і "Газпром", - ред.) також візьмуть участь. Важливо розвивати позитивну динаміку, створену в липні", - написав він.

Нагадаємо, раніше про те, що тристоронні переговори по газу заплановані на січень повідомляв брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Разом з тим, раніше передбачалося, що переговори відбудуться до католицького Різдва.

Пізніше міністр енергетики Росії Олександр Новак підтвердив перенесення тристоронніх переговорів щодо газу на січень. За словами Новака, спочатку планувалося зустрітися 11 грудня.

Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу в ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року.