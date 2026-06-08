У Єврокомісії оцінили загрозу конфлікту навколо УПА для вступу України до ЄС

Скандал між Україною та Польщею

Під час зустрічі у Кос запитали, чи може скандал між Києвом і Варшавою через присвоєння одному з українських підрозділів найменування "імені Героїв УПА" вплинути на процес вступу України до ЄС.

"Ми б дуже не хотіли, щоб будь-які двосторонні проблеми між країнами впливали на спільну справу. Їх потрібно вирішувати у двосторонньому порядку", - наголосила Кос у відповідь.

Вона також звернула увагу, що "проблем" з боку Польщі не очікується.

За її словами, вже 15 червня на міжурядовій конференції в Люксембурзі очікується відкриття першого переговорного кластера з Україною. Вона розраховує, що іншу частину кластерів відкриють у середині липня.

Також Кос підкреслила, що Україна не зможе просунутися на шляху до членства в ЄС без впровадження реформ у сфері верховенства права.

Членство у 2030 році

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна про те, чи залишається 2030 рік реалістичним часом для вступу України в ЄС, вона сказала, що все можливо, якщо будуть необхідні результати в реформах.

"Я була б щаслива, якби угоду про членство України було підписано за час моєї каденції як єврокомісара з розширення (тобто до 2029 року, - ред.)... Неможливо вступити до Євросоюзу, не провівши реформи. Саме тому це неможливо зробити "за ніч", - додала Кос.