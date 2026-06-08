В Еврокомиссии оценили угрозу конфликта вокруг УПА для вступления Украины в ЕС

Скандал между Украиной и Польшей

В ходе встречи у Кос спросили, может ли скандал между Киевом и Варшавой из-за присвоения одному из украинских подразделений наименования "имени Героев УПА" повлиять на процесс вступления Украины в ЕС.

"Мы бы очень не хотели, чтобы какие-либо двусторонние проблемы между странами влияли на общее дело. Их нужно решать в двустороннем порядке", - подчеркнула Кос в ответ.

Она также обратила внимание, что "проблем" со стороны Польши не ожидается.

По ее словам, уже 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге ожидается открытие первого переговорного кластера с Украиной. Она рассчитывает, что остальную часть кластеров откроют в середине июля.

Также Кос подчеркнула, что Украина не сможет продвинуться на пути к членству в ЕС без внедрения реформ в сфере верховенства права.

Членство в 2030 году

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина о том, остается ли 2030 год реалистичным временем для вступления Украины в ЕС, она сказала, что все возможно, если будут необходимые результаты в реформах.

"Я была бы счастлива, если бы соглашение о членстве Украины было подписано за время моей каденции как еврокомиссар по расширению (т.е. до 2029 года, - ред.)... Невозможно вступить в Евросоюз, не проведя реформы. Именно поэтому это невозможно сделать "за ночь", - добавила Кос.