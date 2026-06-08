В Еврокомиссии оценили угрозу конфликта вокруг УПА для вступления Украины в ЕС

В Еврокомиссии считают, что двусторонние вопросы между Украиной и Польшей не должны влиять на украинский путь к членству в Евросоюзе.
Об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
В ходе встречи у Кос спросили, может ли скандал между Киевом и Варшавой из-за присвоения одному из украинских подразделений наименования "имени Героев УПА" повлиять на процесс вступления Украины в ЕС.
"Мы бы очень не хотели, чтобы какие-либо двусторонние проблемы между странами влияли на общее дело. Их нужно решать в двустороннем порядке", - подчеркнула Кос в ответ.
Она также обратила внимание, что "проблем" со стороны Польши не ожидается.
По ее словам, уже 15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге ожидается открытие первого переговорного кластера с Украиной. Она рассчитывает, что остальную часть кластеров откроют в середине июля.
Также Кос подчеркнула, что Украина не сможет продвинуться на пути к членству в ЕС без внедрения реформ в сфере верховенства права.
Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина о том, остается ли 2030 год реалистичным временем для вступления Украины в ЕС, она сказала, что все возможно, если будут необходимые результаты в реформах.
"Я была бы счастлива, если бы соглашение о членстве Украины было подписано за время моей каденции как еврокомиссар по расширению (т.е. до 2029 года, - ред.)... Невозможно вступить в Евросоюз, не проведя реформы. Именно поэтому это невозможно сделать "за ночь", - добавила Кос.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно присвоил Отдельному центру ССО почетное наименование "имени Героев УПА".
Такой шаг вызвал резкую реакцию со стороны польских властей. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил забрать у главы украинского государства высшую награду Польши.
По словам премьера Польши Дональда Туска, для того, чтобы исправить ситуацию, польские чиновники начали переговоры с руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым.
Детальнее о конфликте - в материале РБК-Украина.