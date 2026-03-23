Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через "злив" даних РФ

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Вона наголосила, що інформація щодо "зливу" міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто Росії деталей закритої дискусії на рівні міністрів у Єврораді, "викликає велике занепокоєння".

"Довірчі відносини між державами-членами, а також між ними та інституціями є фундаментальними для роботи ЄС. І ми очікуємо, що угорський уряд надасть роз'яснення", - йдеться у заяві речниці ЄК.

На запитання про те, як саме буде вирішуватись проблема та чи планується посилення правил безпеки, Гіппер зауважила, що спочатку треба встановити факти і отримати роз'яснення.

"В системі ЄС існують правила щодо різних рівнів класифікації документів. Існують різні рівні обмежень та різні вимоги. Інституції час від часу працюють із засекреченими документами", - пояснила речниця ЄК.

Чи обмежили Угорщину в отриманні даних

Гіппер не підтвердила інформацію щодо того, що Угорщину було обмежено в отриманні конфіденційної інформації ЄС.

"Ми, звичайно, перебуваємо в постійному контакті з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, з яких ми щодня координуємо дії з державами-членами, і сюди, звісно, входить і Угорщина", - зазначила вона.

Крім того, речниця ЄК спростувала інформацію щодо того, що президентка Єврокомісії утримується від зустрічей, на який присутній угорський прем'єр Віктор Орбан. За її словами, фон дер Ляєн "перебуває в постійному контакті з усіма лідерами ЄС, що стосується й Орбана".

Що передувало

Видання Washington Post повідомило, що Сійярто інформував РФ про переговори з ЄС. Водночас у статті не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

Ці деталі з’явилися вже в угорському провладному медіа Mandiner, яке оприлюднило аудіозапис, де журналіст-розслідувач Сабольч Паньї спілкується з жінкою, яка, ймовірно, працює в Міністерстві закордонних справ.

У Mandiner заявили, що Паньї нібито передав номер телефону Сійярто іноземній розвідці однієї з країн ЄС, аби вона могла стежити за міністром. Сам журналіст пояснив, що розмовляв з джерелом, яке намагалося перевірити інформацію про Сійярто, опубліковану у Washington Post.

За словами Паньї, прослуховування могло відбуватися не через передачу номера, а через те, що міністр спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим по незахищеному зв’язку.