Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через "злив" даних РФ

16:26 23.03.2026 Пн
3 хв
Надання Будапештом конфіденційної інформації РФ "викликає велике занепокоєння" у ЄК
aimg Валерій Ульяненко
Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через "злив" даних РФ Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)

Європейська комісія очікує від уряду Угорщини роз'яснень щодо можливої передачі владі РФ конфіденційної інформації із засідань Ради ЄС на міністерському рівні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Читайте також: Надавав "живі звіти" Лаврову: Сійярто дзвонив у Москву прямо з засідань ЄС, - WP

Вона наголосила, що інформація щодо "зливу" міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто Росії деталей закритої дискусії на рівні міністрів у Єврораді, "викликає велике занепокоєння".

"Довірчі відносини між державами-членами, а також між ними та інституціями є фундаментальними для роботи ЄС. І ми очікуємо, що угорський уряд надасть роз'яснення", - йдеться у заяві речниці ЄК.

На запитання про те, як саме буде вирішуватись проблема та чи планується посилення правил безпеки, Гіппер зауважила, що спочатку треба встановити факти і отримати роз'яснення.

"В системі ЄС існують правила щодо різних рівнів класифікації документів. Існують різні рівні обмежень та різні вимоги. Інституції час від часу працюють із засекреченими документами", - пояснила речниця ЄК.

Чи обмежили Угорщину в отриманні даних

Гіппер не підтвердила інформацію щодо того, що Угорщину було обмежено в отриманні конфіденційної інформації ЄС.

"Ми, звичайно, перебуваємо в постійному контакті з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, з яких ми щодня координуємо дії з державами-членами, і сюди, звісно, входить і Угорщина", - зазначила вона.

Крім того, речниця ЄК спростувала інформацію щодо того, що президентка Єврокомісії утримується від зустрічей, на який присутній угорський прем'єр Віктор Орбан. За її словами, фон дер Ляєн "перебуває в постійному контакті з усіма лідерами ЄС, що стосується й Орбана".

Що передувало

Видання Washington Post повідомило, що Сійярто інформував РФ про переговори з ЄС. Водночас у статті не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

Ці деталі з’явилися вже в угорському провладному медіа Mandiner, яке оприлюднило аудіозапис, де журналіст-розслідувач Сабольч Паньї спілкується з жінкою, яка, ймовірно, працює в Міністерстві закордонних справ.

У Mandiner заявили, що Паньї нібито передав номер телефону Сійярто іноземній розвідці однієї з країн ЄС, аби вона могла стежити за міністром. Сам журналіст пояснив, що розмовляв з джерелом, яке намагалося перевірити інформацію про Сійярто, опубліковану у Washington Post.

За словами Паньї, прослуховування могло відбуватися не через передачу номера, а через те, що міністр спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим по незахищеному зв’язку.

Нагадаємо, Віктор Орбан обурився викриттям скандальних розмов Сійярто та порівняв це з нападом на країну. Він також заявив, що доручив міністру юстиції провести розслідування щодо інформації про прослуховування.

РБК-Україна також писало, що російська розвідка планувала інсценувати замах на Віктора Орбана. За даними журналістів, ця провокація мала на меті змінити хід виборів в країні.

Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади