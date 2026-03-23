ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии из-за "слива" данных РФ

16:26 23.03.2026 Пн
3 мин
Предоставление Будапештом конфиденциальной информации РФ "вызывает большое беспокойство" в ЕК
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Getty Images)

Европейская комиссия ожидает от правительства Венгрии разъяснений по поводу возможной передачи властям РФ конфиденциальной информации с заседаний Совета ЕС на министерском уровне.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Читайте также: Предоставлял "живые отчеты" Лаврову: Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, - WP

Она подчеркнула, что информация о "сливе" министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто России деталей закрытой дискуссии на уровне министров в Евросовете, "вызывает большое беспокойство".

"Доверительные отношения между государствами-членами, а также между ними и институтами являются фундаментальными для работы ЕС. И мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения", - говорится в заявлении пресс-секретаря ЕК.

На вопрос о том, как именно будет решаться проблема и планируется ли усиление правил безопасности, Гиппер отметила, что сначала надо установить факты и получить разъяснения.

"В системе ЕС существуют правила относительно различных уровней классификации документов. Существуют различные уровни ограничений и различные требования. Институты время от времени работают с засекреченными документами", - пояснила пресс-секретарь ЕК.

Ограничили ли Венгрию в получении данных

Гиппер не подтвердила информацию о том, что Венгрия была ограничена в получении конфиденциальной информации ЕС.

"Мы, конечно, находимся в постоянном контакте со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с государствами-членами, и сюда, конечно, входит и Венгрия", - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь ЕК опровергла информацию о том, что президент Еврокомиссии воздерживается от встреч, на которых присутствует венгерский премьер Виктор Орбан. По ее словам, фон дер Ляйен "находится в постоянном контакте со всеми лидерами ЕС, что касается и Орбана".

Что предшествовало

Издание Washington Post сообщило, что Сийярто информировал РФ о переговорах с ЕС. При этом в статье не говорилось о том, что министра могли прослушивать.

Эти детали появились уже в венгерском провластном медиа Mandiner, которое обнародовало аудиозапись, где журналист-расследователь Сабольч Паньи общается с женщиной, которая, вероятно, работает в Министерстве иностранных дел.

В Mandiner заявили, что Паньи якобы передал номер телефона Сийярто иностранной разведке одной из стран ЕС, чтобы она могла следить за министром. Сам журналист объяснил, что разговаривал с источником, который пытался проверить информацию о Сийярто, опубликованную в Washington Post.

По словам Паньи, прослушивание могло происходить не из-за передачи номера, а из-за того, что министр общался с российским коллегой Сергеем Лавровым по незащищенной связи.

Напомним, Виктор Орбан возмутился разоблачением скандальных разговоров Сийярто и сравнил это с нападением на страну. Он также заявил, что поручил министру юстиции провести расследование относительно информации о прослушивании.

РБК-Украина также писало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Еврокомиссия Российская Федерация Венгрия
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
