ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еврокомиссия отложит введение постоянного запрета импорта российской нефти

17:12 24.03.2026 Вт
2 мин
В Брюсселе объяснили, почему затягивают решение по нефти из РФ
aimg Мария Науменко
Еврокомиссия отложит введение постоянного запрета импорта российской нефти фото: в ЕС отложили решение о полном отказе от российской нефти (Getty Images)

Европейская комиссия отложила представление законодательного предложения по постоянному запрету импорта российской нефти, которое ранее планировали обнародовать 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя ЕС, инициатива не отменена и будет представлена позже. Причиной переноса называют "текущие геополитические события".

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности войны между США, Израилем и Ираном, мировые рынки нефти испытывают серьезные колебания. По данным Международного энергетического агентства, эти события вызвали одно из крупнейших в истории нарушений поставок, что ведет к росту цен.

В то же время в Брюсселе отметили, что в перспективе ЕС намерен полностью отказаться от российской нефти до конца 2027 года. Соответствующий закон должен закрепить этот запрет даже в случае возможной отмены санкций в будущем.

Сейчас импорт российской нефти в Евросоюзе сохраняется только в отдельных странах, в частности в Венгрии и Словакии.

Напомним, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время 13 марта стало известно, что США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам дипломатического источника, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.

Подобную позицию высказал и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Россия может получить до 10 млрд долларов для продолжения боевых действий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация НАФТА
Новости
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Аналитика
