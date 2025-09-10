ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю після удару ЦАХАЛ по Досі

Брюссель , Середа 10 вересня 2025 14:50
UA EN RU
Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю після удару ЦАХАЛ по Досі Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю. Одночасно будуть заморожені всі платежі на його адресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення сьогодні озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом на тлі вчорашнього удару ЦАХАЛ по Досі.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що це рішення стало "реакцією на гуманітарну кризу в Газі" та на "використання голоду як зброї війни".

Вона зазначила, що призупинення фінансової підтримки не торкнеться співпраці з ізраїльським громадянським суспільством та меморіалом Яд Вашем.

Крім фінансових заходів, Єврокомісія анонсувала санкції проти "екстремістських міністрів" та "насильницьких поселенців" в Ізраїлі. Також частково призупиняється торгівельна угода між ЄС та Ізраїлем.

Для реалізації цих заходів потрібна підтримка більшості країн-членів ЄС. Обговорення продовжуються, і остаточне рішення ще не ухвалене.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 9 вересня армія оборони Ізраїлю та контррозвідка завдали авіаційного удару по столиці Катару Досі з метою ліквідації керівництва угруповання ХАМАС.

У ЦАХАЛ повідомили, що йдеться про високопоставлених представників організації, які були безпосередніми організаторами нападів 7 жовтня 2023 року та координували подальшу війну проти Ізраїлю.

МЗС Катару засудило атаку Ізраїлю на посадовців ХАМАС у Досі, назвавши її загрозою безпеці катарців і резидентів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". Її завдання - повністю знищити ХАМАС.

Нещодавно Ізраїль знову активізував свою операцію проти бойовиків ХАМАС.

Прем'єр Беньямін Нетаньяху розповів, що ізраїльська авіація вразила одразу 50 "веж терору" в Секторі Газа за два дні. При цьому, за його словами, такі атаки - лише початок масштабної наземної операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії