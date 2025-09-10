Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю після удару ЦАХАЛ по Досі

Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю. Одночасно будуть заморожені всі платежі на його адресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це рішення сьогодні озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом на тлі вчорашнього удару ЦАХАЛ по Досі.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що це рішення стало "реакцією на гуманітарну кризу в Газі" та на "використання голоду як зброї війни".

Вона зазначила, що призупинення фінансової підтримки не торкнеться співпраці з ізраїльським громадянським суспільством та меморіалом Яд Вашем.

Крім фінансових заходів, Єврокомісія анонсувала санкції проти "екстремістських міністрів" та "насильницьких поселенців" в Ізраїлі. Також частково призупиняється торгівельна угода між ЄС та Ізраїлем.

Для реалізації цих заходів потрібна підтримка більшості країн-членів ЄС. Обговорення продовжуються, і остаточне рішення ще не ухвалене.