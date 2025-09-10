Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю після удару ЦАХАЛ по Досі
Єврокомісія призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю. Одночасно будуть заморожені всі платежі на його адресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення сьогодні озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед Європейським парламентом на тлі вчорашнього удару ЦАХАЛ по Досі.
Фон дер Ляйєн підкреслила, що це рішення стало "реакцією на гуманітарну кризу в Газі" та на "використання голоду як зброї війни".
Вона зазначила, що призупинення фінансової підтримки не торкнеться співпраці з ізраїльським громадянським суспільством та меморіалом Яд Вашем.
Крім фінансових заходів, Єврокомісія анонсувала санкції проти "екстремістських міністрів" та "насильницьких поселенців" в Ізраїлі. Також частково призупиняється торгівельна угода між ЄС та Ізраїлем.
Для реалізації цих заходів потрібна підтримка більшості країн-членів ЄС. Обговорення продовжуються, і остаточне рішення ще не ухвалене.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, 9 вересня армія оборони Ізраїлю та контррозвідка завдали авіаційного удару по столиці Катару Досі з метою ліквідації керівництва угруповання ХАМАС.
У ЦАХАЛ повідомили, що йдеться про високопоставлених представників організації, які були безпосередніми організаторами нападів 7 жовтня 2023 року та координували подальшу війну проти Ізраїлю.
МЗС Катару засудило атаку Ізраїлю на посадовців ХАМАС у Досі, назвавши її загрозою безпеці катарців і резидентів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 серпня Міноборони Ізраїлю затвердило план операції з захоплення міста Газа під назвою "Колісниця Гідеона II". Її завдання - повністю знищити ХАМАС.
Нещодавно Ізраїль знову активізував свою операцію проти бойовиків ХАМАС.
Прем'єр Беньямін Нетаньяху розповів, що ізраїльська авіація вразила одразу 50 "веж терору" в Секторі Газа за два дні. При цьому, за його словами, такі атаки - лише початок масштабної наземної операції.