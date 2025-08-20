Міністр оборони Ізраїлю схвалив план захоплення міста Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

План міністру представив начальник штабу армії оборони Ізраїлю Еял Замір та вище командування військових. План є продовженням першої операції "Колісниця Гідеона".

Як повідомляють ЗМІ, щоб підготуватися, армія оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ) вирішила призвати 50 тисяч резервістів на додаток до тих, хто вже перебуває на службі.

Також було схвалено підготовку до евакуації цивільного населення з міста Газа з метою ізоляції бойовиків ХАМАС.

"Оперативне планування триває у звичайному режимі. Ми маємо намір виконати рішення кабінету міністрів щодо захоплення міста Газа, якщо не буде представлено рамкову угоду, яка включає звільнення всіх заручників та припинення війни на умовах, визначених прем'єр-міністром", - заявив виданню високопосадовець Ізраїлю.

Деталі плані

За даними ЦАХАЛ п'ять дивізій армії оборони Ізраїлю, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців, візьмуть участь у запланованому військовому наступі проти ХАМАС у місті Газа.

Сили включають 12 груп бригадного рівня, кожна з яких має піхоту, бронетанкові, артилерійські та інженерні сили, а також бойову підтримку. Крім того, північна та південна бригади, які зазвичай відповідають за кордон, візьмуть участь у наступі, тобто всього 14 бригад.

Ізраїльські військові повідомляють, що підготовчі етапи вже розпочалися, і наступ на околицях міста Газа триває.

Також ЦАХАЛ планує створити більше пунктів розподілу допомоги та щонайменше два польові шпиталі.

The Times of Israel пише, що загалом 60 тисяч резервістів призвуть кількома хвилями. Близько 40-50 тисяч резервістів отримають наказ з'явитися на службу 2 вересня. Наступна хвиля відбудеться у листопаді-грудні, а третя хвиля - у лютому-березні 2026 року.

Армія оборони Ізраїлю також продовжує термін служби в резерві для багатьох солдатів, які зараз перебувають на службі, на 30-40 днів. Це доведе загальну кількість резервістів на певний момент під час наступу приблизно до 130 тисяч.