Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля после удара ЦАХАЛ по Дохе

Брюссель, Среда 10 сентября 2025 14:50
Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля после удара ЦАХАЛ по Дохе Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля. Одновременно будут заморожены все платежи в его адрес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение сегодня озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европейским парламентом на фоне вчерашнего удара ЦАХАЛ по Дохе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это решение стало "реакцией на гуманитарный кризис в Газе" и на "использование голода как оружия войны".

Она отметила, что приостановление финансовой поддержки не коснется сотрудничества с израильским гражданским обществом и мемориалом Яд Вашем.

Кроме финансовых мер, Еврокомиссия анонсировала санкции против "экстремистских министров" и "насильственных поселенцев" в Израиле. Также частично приостанавливается торговое соглашение между ЕС и Израилем.

Для реализации этих мер нужна поддержка большинства стран-членов ЕС. Обсуждения продолжаются, и окончательное решение еще не принято.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 9 сентября армия обороны Израиля и контрразведка нанесли авиационный удар по столице Катара Дохе с целью ликвидации руководства группировки ХАМАС.

В ЦАХАЛ сообщили, что речь идет о высокопоставленных представителях организации, которые были непосредственными организаторами нападений 7 октября 2023 года и координировали дальнейшую войну против Израиля.

МИД Катара осудил атаку Израиля на чиновников ХАМАС в Дохе, назвав ее угрозой безопасности катарцев и резидентов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа Минобороны Израиля утвердило план операции по захвату города Газа под названием "Колесница Гидеона II". Ее задача - полностью уничтожить ХАМАС.

Недавно Израиль вновь активизировал свою операцию против боевиков ХАМАС.

Премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильская авиация поразила сразу 50 "башен террора" в Секторе Газа за два дня. При этом, по его словам, такие атаки - лишь начало масштабной наземной операции.

