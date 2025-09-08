ua en ru
Ізраїль знищив 50 "веж терору" в Газі за два дні, і це лише початок, - Нетаньяху

Понеділок 08 вересня 2025 21:15
Ізраїль знищив 50 "веж терору" в Газі за два дні, і це лише початок, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльська авіація за останні два дні знесла півсотні "веж терору" в Секторі Газа. При цьому бійці ЦАХАЛ готуються увійти в місто Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Нетаньяху звернув увагу, що сьогодні для Ізраїлю був важкий день у боротьбі з терором, оскільки двоє терористів відкрили вогонь по автобусу, внаслідок чого загинули шість ізраїльтян.

За його словами, простої ліквідації двох терористів недостатньо. Ізраїль має намір переслідувати і їхніх пособників.

Прем'єр розповів, що він віддав наказ діяти жорстко проти "гнізд терору". Зокрема, було знищено гнізда терору в трьох таборах біженців.

"Зараз я перебуваю в підземному командному пункті ВПС. Кілька днів тому я обіцяв вам, що ми знесемо вежі терору в Газі, - саме це ми і робимо. За останні два дні 50 таких веж було знищено нашою авіацією. Але все це лише початок масштабної наземної операції, наші сили вже готуються увійти всередину міста Газа", - підкреслив він.

Нетаньяху закликав жителів Гази залишати місто.

Наступ Ізраїлю

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Ізраїль готується до штурму Гази. Район, у якому розташоване місто, вже охарактеризували як небезпечну зону бойових дій.

Водночас учора, 7 вересня, у ЗМІ з'явилися чутки, що Ізраїль може скасувати наступ на Газу в разі, якщо бойовики ХАМАС погодяться укласти мирну угоду і відпустити всіх заручників.

