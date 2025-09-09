Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Досі: що відомо про атаку

Армія оборони та контррозвідка Ізраїлю близько 16:00 завдали авіаудару по столиці Катару Доху для ліквідації керівництва ХАМАС.

Все, що відомо про подію - в матеріалі РБК-Україна .

Атака Ізраїлю на Катар

У Досі пролунало кілька вибухів. Над автозаправкою Legtifya стовпи чорного диму. Поруч із нею розташований невеликий житловий комплекс, який з початку конфлікту в Газі охороняє еміратська гвардія.

Заява Ізраїлю

Військо Ізраїлю заявило про "прицільний удар" по вищому керівництву ХАМАС, не уточнивши місце.

В армії зазначили, що названі представники керівництва ХАМАС були безпосередніми організаторами операцій угруповання, відповідальними за масові вбивства 7 жовтня 2023 року та за координацію війни проти Ізраїлю.

У ЦАХАЛ підкреслили, що перед завданням удару вжили заходів для зменшення ризику для цивільних, зокрема використали високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.

Цілі Ізраїлю

Ізраїльські ЗМІ з посиланням на високопосадовця повідомили, що удар був спрямований проти топ-лідерів ХАМАСу, зокрема Халіла аль-Хаїї - вигнаного очільника Гази та головного перемовника.

За попередньою інформацією, Халіл аль-Хаїя загинув. Згодом джерела видань додали, що під удар потрапили також члени керівництва ХАМАС Захер Джабарін, Халед Машаль і Нізар Авадалла.

За даними ЗМІ, керівництво ХАМАС зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.

Реакція Катару

МЗС Катару засудило атаку Ізраїлю на посадовців ХАМАС у Досі, назвавши її загрозою безпеці катарців і резидентів.

Повідомлено, що сили безпеки, цивільна оборона та інші служби негайно розпочали реагування для локалізації наслідків і забезпечення безпеки мешканців та прилеглих територій.

Реакція США

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що наразі адміністрація США утримується від коментарів щодо ізраїльських ударів у Досі. За її словами, у Вашингтоні "очевидно продовжують стежити за розвитком подій»"

При цьому ізраїльський 12-й канал із посиланням на джерело серед ізраїльського керівництва повідомляє, що президент США Дональд Трамп дав дозвіл на проведення атаки по Катару.

Разом з тим посольство США в Катарі закликало громадян залишатися в укритті після ракетних ударів у Досі.