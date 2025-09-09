Ізраїль погрожує "зрівняти Газу із землею", але є шанс цього уникнути

Ізраїль після серії нічних ударів по Газі попередив про можливе знищення міста, якщо ХАМАС не складе зброю і не відпустить заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skу News .

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй новій заяві порівняв удари по Газі з "ураганним штормом". Він підкреслив, що атаки відбулися з безпрецедентною силою.

У дописі, опублікованому зранку в соцмережі Х, Кац повідомив, що ізраїльські сили знищили 30 "багатоповерхових терористичних будівель".

Міністр уточнив, що ще десятки терористичних об’єктів були розбомблені й знищені. Це зробили для ліквідації спостережних пунктів та терористичної інфраструктури, а також для підготовки шляху наземним силам.

За словами Каца, якщо бойовики ХАМАС не складуть зброю та не звільнять усіх заручників, їх буде знищено, а Газу "зрівняють із землею".