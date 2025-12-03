Єврокомісія представила два шляхи фінансування України: включно з "репараційним кредитом"

Європейська комісія запропонувала два рішення для фінансування України протягом 2026-2027 років. Йдеться про запозичення Євросоюзу та "репараційний кредит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Для зміцнення фінансової стійкості України в умовах повномасштабної війни Єврокомісія пропонує два рішення щодо покриття фінансових потреб Києва на 2026-2027 роки.

Йдеться про запозичення ЄС, які спиратимуться на європейський бюджет, а також "репараційний кредит", який дозволить ЄК позичати залишки коштів у фінансових установ, що зберігають заморожені активи РФ.

"Завдяки сьогоднішнім пропозиціям ми забезпечимо Україні засоби для самозахисту та продовження мирних переговорів з позиції сили", - прокоментувала пропозиції президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що запропоновані рішення допоможуть покрити фінансові потреби України на наступні два роки. Вони покликані зміцнити її оборонну промисловість, підтримати держбюджет та інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу.

"Ми збільшуємо вартість агресивної війни Росії. І це має стати додатковим стимулом для Росії сісти за стіл переговорів", - підкреслила президент ЄК.

Фон дер Ляєн заявила, що витрати на війну проти РФ мають бути збільшені, і пропозиції ЄК дають можливість це зробити.

"Сьогодні ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки. Це 90 мільярдів євро. Решту покриють міжнародні партнери", - повідомила вона.

Зазначається, що на наступному засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 18-19 грудня в Брюсселі, будуть вирішуватись чіткі зобов'язання щодо подальших дій.