Еврокомиссия представила два пути финансирования Украины: включая "репарационный кредит"
Европейская комиссия предложила два решения для финансирования Украины в течение 2026-2027 годов. Речь идет о заимствованиях Евросоюза и "репарационном кредите".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Для укрепления финансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны Еврокомиссия предлагает два решения по покрытию финансовых потребностей Киева на 2026-2027 годы.
Речь идет о заимствованиях ЕС, которые будут опираться на европейский бюджет, а также "репарационном кредите", который позволит ЕК занимать остатки средств у финансовых учреждений, хранящих замороженные активы РФ.
"Благодаря сегодняшним предложениям мы обеспечим Украине средства для самозащиты и продолжения мирных переговоров с позиции силы", - прокомментировала предложения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что предложенные решения помогут покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года. Они призваны укрепить ее оборонную промышленность, поддержать госбюджет и интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу.
"Мы увеличиваем стоимость агрессивной войны России. И это должно стать дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров", - подчеркнула президент ЕК.
Фон дер Ляен заявила, что расходы на войну против РФ должны быть увеличены, и предложения ЕК позволяют это сделать.
"Сегодня мы предлагаем покрыть две трети финансовых потребностей Украины на следующие два года. Это 90 миллиардов евро. Остальные покроют международные партнеры", - сообщила она.
Отмечается, что на следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 18-19 декабря в Брюсселе, будут решаться четкие обязательства по дальнейшим действиям.
Замороженные активы РФ для Украины
Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
Ранее сообщалось, что сопротивление Бельгии может иметь более приземленные причины, чем "опасения возмездия" со стороны России. В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы активов РФ.
Кроме того, Соединенные Штаты выступили за возвращение замороженных в странах Евросоюза российских активов Москве после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.
В то же время европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов РФ для предоставления репарационного кредита Украине.
По словам источников Politico, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.
