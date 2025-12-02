ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США виступають за повернення заморожених активів РФ Кремлю, - Politico

Вівторок 02 грудня 2025 14:16
UA EN RU
США виступають за повернення заморожених активів РФ Кремлю, - Politico Фото: США виступають за повернення заморожених активів РФ Кремлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати виступили за повернення заморожених у країнах Євросоюзу російських активів Москві після укладання мирної угоди між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, коли влітку спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліван приїжджав до Вашингтона, американські посадовці прямо дали зрозуміти, що їхня позиція полягає в тому, щоб повернути ці активи Росії після укладення будь-якої мирної угоди.

Попри заперечення США, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила роботу над планом використання заморожених активів для підтримки України. Під час промови 10 вересня вона заявила, що ЄС має намір залучити ці кошти для фінансування України через механізм репараційного кредиту.

За словами одного з дипломатів, таким чином Брюссель прагнув закріпити за активами "європейську" політичну формулу.

При цьому США, схоже, від самого початку не схвалювали таку ідею. Після витоку у листопаді попереднього варіанту 28-пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа стало відомо, що він пропонував спрямувати 100 млрд доларів з цих активів на відбудову та інвестиції в Україну під контролем США, а решту коштів передати до окремого американо-російського механізму.

За словами кількох дипломатів, саме цей пункт і спричинив напруженість після витоку, оскільки чиновники ЄС були обурені можливістю того, що США фактично розподілять активи між собою та Росією, навіть якщо частина коштів формально призначалася для допомоги Україні.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

До слова, Politico нещодавно вийшло з матеріалом, в якому сказано, що опір Бельгії може мати більш приземлені причини, ніж "побоювання відплати" з боку Росії. У ЄС підозрюють, що Бельгія привласнює доходи активів РФ.

При цьому глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ уже 18 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Євросоюз
Новини
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить