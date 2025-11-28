"Може зірвати мирну угоду": прем’єр Бельгії розкритикував план ЄС щодо активів Росії
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стверджує, що план ЄС щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Як повідомляє видання, бельгійський прем'єр написав листа президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.
Де Вевер зазначив, що така схема використання заморожених активів РФ є "принципово неправильною" і може поставити Бельгію у вразливе становище.
У листі він написав, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, який зберігає російські активи.
"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати та ризики понесе Бельгія", - зазначив прем'єр.
Очільник бельгійського уряду заявив, що він здивований "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків.
За його словами, Єврокомісія ще не представила жодного проєкту юридичного тексту, а "документ з варіантами", нещодавно наданий столицям, не враховує занепокоєння Бельгії.
Де Вевер також зазначив, що цей план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.
Бельгійський прем'єр повторив свої умови: країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear, у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів, а інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей.
Як альтернативу він закликав країни ЄС надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету.
"Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", - наголосив Де Вевер.
Він додав, що ЄС має обрати між збереженням активів в замороженому стані до кінця війни для підтримки відновлення або використанням їх зараз для фінансування військових зусиль України - але не обома варіантами одночасно.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб Україна отримала такий репараційний кредит, необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.
Однак ініціативу блокує Бельгія - країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.
Водночас європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні.
За словами джерел Politico, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.