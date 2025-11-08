UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України, - ЗМІ

Фото: Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Єврокомісія не змогла переконати Бельгію погодитися на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли подолати розбіжності щодо плану залучення 140 мільярдів євро, що зберігаються у фінансовому репозиторії Euroclear.

За словами джерел, близьких до обговорення, у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії.

Тим часом ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.

Російські активи

Міжнародні партнери України вже тривалий час шукають способи покриття дефіциту державного бюджету на 2025 рік. Одним із розглянутих варіантів є створення так званого "репараційного кредиту", що дозволить спрямувати заморожені російські активи на користь України.

Водночас, затримка з ухваленням рішень не створює критичних ризиків для держави, оскільки фінансові потреби на поточний рік вже забезпечені.

Відомо також, що Єврокомісія наразі готує новий план фінансування України, а детальніше про можливі варіанти можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто також додати, що вчора США підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії,

ЄвросоюзРосійська ФедераціяУкраїнаБельгіяВійна Росії проти України