Єврокомісія не переконала Бельгію використати заморожені активи РФ для України, - ЗМІ

Під час технічної зустрічі між представниками ЄС та урядом Бельгії сторони не змогли подолати розбіжності щодо плану залучення 140 мільярдів євро, що зберігаються у фінансовому репозиторії Euroclear.

За словами джерел, близьких до обговорення, у бельгійському уряді висловлюють занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії.

Тим часом ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear.