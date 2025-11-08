Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ для Украины, - СМИ

Во время технической встречи между представителями ЕС и правительством Бельгии стороны не смогли преодолеть разногласия относительно плана привлечения 140 миллиардов евро, хранящихся в финансовом репозитории Euroclear.

По словам источников, близких к обсуждению, в бельгийском правительстве выражают беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии.

Между тем ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.