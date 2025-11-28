Єврокомісар закликав G7 прискорити виділення Україні кредиту у 50 млрд доларів
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав G7 прискорити виплати за кредитом Україні у розмірі 50 млрд доларів на тлі того, що Бельгія продовжує блокувати схему фінансування з використанням заморожених активів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Домбровскіс зазначив, що країни повинні прискорити виплати Україні з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб на початку наступного року закрити фінансову діру.
"Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб з'ясувати, чи можна перенести їх підтримку на початок року", - сказав єврокомісар.
За його словами, до числа донорів входять Велика Британія, Канада, Японія і США.
Водночас Домбровскіс вважає, що цього може бути достатньо для покриття фінансових потреб України в першому кварталі наступного року, хоча це "ще належить з'ясувати".
Видання зазначає, що ЄС вже виплатив свою частку кредиту G7, яка становить 18,1 млрд євро.
Однак приблизно 14 млрд євро з цього пакета ще не виплачені іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією і Британією.
За оцінками, в першому кварталі наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 12 млрд доларів.
Заява Домбровскіса пролунала на тлі того, що ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" для України з використанням заморожених російських активів.
Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему до саміту лідерів у грудні. Але ці зусилля зазнали серйозної невдачі у четвер, коли прем'єр Барт де Вевер гостро розкритикував план у листі до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Кредит Україні від G7
Нагадаємо, у червні минулого року лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 млрд доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як заявив у грудні минулого року президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".
Також Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.
Однак ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні "репараційного кредиту".