ЄС цілий рік надаватиме Україні щомісяця по 1,5 мільярда євро допомоги, - Кошта

Україна отримає від Європейського союзу протягом 2025 року щомісяця по 1,5 мільярда євро в рамках фінансової допомоги. Виплати таких траншів розпочнуться з січня.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Кошти, вже у грудні Євросоюз виділить Україні додаткові 4,2 млрд євро, щоб "підтримати український бюджет".

"На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік щомісяця по 1,5 млрд євро допомоги", - сказав президент Євроради.

Кошта уточнив, що ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і також вони "можуть бути використані для військових цілей".

Як зазначив президент Європейської ради, блок продовжить надавати Україні фінансову, військову, економічну, енергетичну та гуманітарну допомогу на тлі триваючої російської агресії та постійних обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів.

"Ми хочемо сказати українцям, що підтримуємо вас від початку цієї агресивної війни, і ви можете й надалі на нас покладатися. В тому, що стосується енергетики, ми долучимося до ремонту існуючих генеруючих спроможностей, наскільки зможемо", - додав Кошта.

Крім того, додав він, Євросоюз планує посилення тиску на економіку країни-агресора, і Брюссель готує 15-й пакет санкцій щодо РФ.