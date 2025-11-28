Еврокомиссар призвал G7 ускорить выделение Украине кредита в 50 млрд долларов
Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал G7 ускорить выплаты по кредиту Украине в размере 50 млрд долларов на фоне того, что Бельгия продолжает блокировать схему финансирования с использованием замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Домбровскис отметил, что страны должны ускорить выплаты Украине из кредита G7, согласованного в июне прошлого года, чтобы в начале следующего года закрыть финансовую дыру.
"Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы выяснить, можно ли перенести их поддержку на начало года", - сказал еврокомиссар.
По его словам, в число доноров входят Великобритания, Канада, Япония и США.
В то же время Домбровскис считает, что этого может быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Украины в первом квартале следующего года, хотя это "еще предстоит выяснить".
Издание отмечает, что ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет 18,1 млрд евро.
Однако примерно 14 млрд евро из этого пакета еще не выплачены другими странами, а именно США, Канадой, Японией и Британией.
По оценкам, в первом квартале следующего года Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 12 млрд долларов.
Заявление Домбровскиса прозвучало на фоне того, что ЕС пытается договориться об отдельном "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных российских активов.
Еврокомиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему до саммита лидеров в декабре. Но эти усилия потерпели серьезную неудачу в четверг, когда премьер Барт де Вевер остро раскритиковал план в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Кредит Украине от G7
Напомним, в июне прошлого года лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 млрд долларов, который частично финансируется за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Как заявил в декабре прошлого года президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов, и они также "могут быть использованы для военных целей".
Также Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.
Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Однако инициативу блокирует Бельгия, в которой хранится наибольшая доля замороженных активов России.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в ближайшие дни представит законодательное предложение, которое позволит использовать замороженные активы России для предоставления Украине "репарационного кредита".