Головна » Новини » Політика

Зеленський зустрівся з ексголовою МЗС Кулебою та заявив, що він "в команді України"

Україна, Понеділок 05 січня 2026 13:29
UA EN RU
Зеленський зустрівся з ексголовою МЗС Кулебою та заявив, що він "в команді України" Фото: Дмитро Кулеба (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 5 січня, український президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім очільником МЗС Дмитром Кулебою і заявив, що той "в команді України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Він розповів, що обговорив з Кулебою політичну та інформаційну ситуацію навколо України.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро - в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.

Кадрові зміни в Україні

Раніше президент України оголосив про старт "великого перезавантаження", яке торкнеться всієї системи. За словами Зеленського, буде "перезавантажено" оборонний сектор, ЗСУ, Державне бюро розслідувань та низку інших структур.

Зазначимо, одним з найгучніших стало призначення новим головою Офісу президента України ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

На місце Буданова призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Крім того, було ухвалено рішення, що віце-прем'єр і глава Мінцифри Михайло Федоров очолить Міністерство оборони, а чинний глава відомства Денис Шмигаль керуватиме Міненерго.

В понеділок, 5 січня, Василь Малюк заявив про відставку з посади очільника Служби безпеки України. РБК-Україна писало, що Зеленський ще минулої п'ятниці пропонував Малюку перейти на іншу посаду.

