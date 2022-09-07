Эвакуируйтесь! Верещук призвала выезжать с территорий вокруг ЗАЭС
Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС призывают выехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.
"Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство непосредственно занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества", - отметила Верещук.
При этом она подчеркнула, россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС - это десятки тысяч людей.
Будет ли гуманитарный коридор?
Верещук также рассказала, что Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.
"В ответ циничное молчание", - отметила Верещук.
Жителей просят эвакуироваться
Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.
"Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", - заявила она.
Также Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:
1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
Напомним, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать территории вокруг Запорожской атомной электростанции.
Добавим, ранее в Минреинтеграции заявили, что обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг ЗАЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.
Отметим, что МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.
Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.
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