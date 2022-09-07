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Эвакуируйтесь! Верещук призвала выезжать с территорий вокруг ЗАЭС

Новина українською →
Запорожская область, Среда 07 сентября 2022 15:15
Эвакуируйтесь! Верещук призвала выезжать с территорий вокруг ЗАЭС Фото: глава Минреинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС призывают выехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

"Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство непосредственно занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества", - отметила Верещук.

При этом она подчеркнула, россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС - это десятки тысяч людей.

Будет ли гуманитарный коридор?

Верещук также рассказала, что Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.

"В ответ циничное молчание", - отметила Верещук.

Жителей просят эвакуироваться

Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.

"Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", - заявила она.

Также Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:

1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Напомним, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Добавим, ранее в Минреинтеграции заявили, что обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг ЗАЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.

Отметим, что МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭС эвакуация Ирина Верещук
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