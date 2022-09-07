Евакуюйтеся! Верещук закликала виїжджати з територій навколо ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук в Telegram.

"Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства", - зазначила Верещук.

При цьому вона підкреслила, росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції, а і мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС - це десятки тисяч людей.

Чи буде гуманітарний коридор?

Верещук також розповіла, що Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції.

"У відповідь - цинічне мовчання", - зазначила Верещук.

Мешканців просять евакуюватися

Віце-прем’єр звернулася до мешканців тимчасово непідконтрольних Україні районів, прилеглих до ЗАЕС.

"Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - заявила вона.

Також Верещук надала контакти, куди можна звертатися, а саме гарячі лінії Мінреінтеграції:

1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Нагадаємо, що російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати території навколо Запорізької атомної електростанції.

Додамо, раніше в Мінреінтеграції заявили, що обов'язкову евакуацію можуть оголосити з територій навколо ЗАЕС, оскільки ситуація на станції стає більш напруженою.

Зазначимо, що МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації станції та виведення звідти російських військових.

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на ЗАЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.