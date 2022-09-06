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МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 18:13
МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС Фото: Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитрий Браславский

Международное агентство по атомной энергии выступило за немедленное установлением зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет по итогам инспекции на ЗАЭС в Энергодаре.

В отчете указано, что есть ожидание завершения войны и восстановления стабильных условий работы. Сейчас существует срочная потребность во временных мерах, которые бы предотвратили ядерную аварию из-за обстрелов.

"Этого можно достичь немедленным установлением зоны охраны ядерной безопасности", - говорится в отчете.

МАГАТЭ заявляет, что готово немедленно начать консультации, которые смогут привести к срочному установлению такого уровня ядерной безопасности охранной зоны на ЗАЭС.

Также в МАГАТЭ заявили, что поддержка всех систем безопасности ЗАЭС в штатном режиме и работоспособности системы физической защиты требует значительных усилий украинского персонала. Сейчас на месте присутствуют военный персонал и оборудование, а также представители "Росатома".

"МАГАТЭ рекомендует эксплуатировать систему физической защиты в соответствии с проектом и лицензией. Это требует удаления транспортных средств из зон, которые могут мешать работе систем безопасности и оборудования", - говорится в отчете.

Таким образом, в МАГАТЭ призывали к демилитаризации территории ЗАЭС и выводу оттуда российских военных.

Напомним, что МАГАТЭ представило отчет по итогам миссии на ЗАЭС 6 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не услышала от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию.

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